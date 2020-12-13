أخبار السوشيال ميديا.. تيليجرام يتصدر تويتر.. و3 إطلالات مثيرة لرانيا يوسف

تصدر هاشتاج التليجرام موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد قيام العديد من المستخدمين بتحميل التطبيق على أجهزة الموبايل.
وتصدر الهاشتاج بعد أن عرف المستخدمون بخاصية فى تطبيق التليجرام تسمح لهم بمراسلة من هم بالقرب منهم أو على بعد عدة كيلو مترات ويستخدمون برنامج التليجرام.
اعتادت الفنانة رانيا يوسف دائما إثارة الجدل بإطلالاتها وجرأتها وحرصت على الظهور بأجمل صورة فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 42 التي أقيمت على مدار 9 أيام فى دار الأوبرا المصرية.
وظهرت رانيا يوسف بثلاث اطلالات متنوعة جعلتها حديث السوشيال ميديا
أثارت الكاتبة دعاء عبدالسلام، صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، الجدل من جديد بتصريحاتها، وذلك ردًا منها على حديث المفتي عن ضرب الرجل لزوجته، ونهي الدين عنه.
وكتبت دعاء عبد السلام عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "الزوج بقى بيتضرب وكمان بيتطرد وبيتاخد منه عياله وشقى عمره ولازم يغسل المواعين وينضف إحنا فى زمن ربنا يستر تطلع دعوات نسائية إنه يولد أو يبيض".
علق مشجعو نادي ريال مدريد الاسباني علي اداء الفريق الملكي امام اتلتيكو مدريد في كلاسيكو مدريد ضمن منافسات الليجا الاسبانية والتي انتهت بفوز الملكي في اللقاء بهدفين نظيفين
نشر الإعلامى شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورا، مازح فيه جمهوره.
وقال شريف مدكور: "انا غيرت الموبيل وعاوز اشكر التليفون القديم بعد رحله كفاح ٦ سنوات مفيش مره قصر معايا شكرا يا صديقي".
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