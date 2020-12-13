نشرة صباحك ومطرحك.. كثافات مرورية بالدائرى وكوبرى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت بالطريق الدائرى القادم من المريوطية والمتجه للمنيب، وكذلك الأمر بالنسبة للطريق القادم من الزراعى والمتجه لنفق السلام، بينما ظهرت بعض الكثافات أعلى طريق الوراق بسبب وجود حادث تصادم.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

كما شهد محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بعض الأحجام المرورية، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا أعلى الطريق الدائرى القادم من محور صفط والمتجه لشارع ثروت لذلك يفضل سلوك محور أحمد عرابى.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند كوبرى الحدائق القادم من الزاوية والمتجه لمحور الفنجرى، كذلك الأمر عند كوبرى السيدة عائشة القادم من منطقة مجرى العيون والمتجه للقلعة.

وأشار صابر إلى وجود بعض الزحام المرورى عند محور الفردوس بصلاح سالم لذلك يفضل سلوك محور النصر كبديل جيد، كذلك الأمر عند كوبرى أكتوبر القادم من مدينة نصر ومصر الجدية والمتجه لوسط المدينة.