رئيس جامعة القاهرة يعلن عن جائزة جديدة ومكافأة خاصة للأساتذة المتميزين في...

د. الخشت يؤكد حرص الجامعة على دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في نشر بحوثهم في مجلات علمية عالمية

100 ألف جنيه جائزة التكريم للحاصلين على أعلى معامل تأثير وأعلى استشهادات

جائزة خاصة للباحثين الذين يتقدمون بـ 10 أبحاث دولية فأكثر في العام خلال الإصدار الواحد

أكبر حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم منظومة البحث العلمي في ثلاث سنوات

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن موافقة مجلس الجامعة على منح أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على أعلى معامل تأثير وأعلى استشهاد، جائزة تكريم قيمتها 100 ألف جنيه، كما أعلن عن موافقة المجلس على صرف مكافأة خاصة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين الذين يتقدمون بـ 10 أبحاث دولية فأكثر في العام خلال الإصدار الواحد.

وأوضح رئيس الجامعة أن الهدف من الجائزة والمكافأة الخاصة، تشجيع أعضاء هيئة التدريس والأقسام العلمية وكليات الجامعة ومعاهدها ذات الجهد المتميز في النشر العلمي، مشيرًا إلى أن الجائزة تمنح عن مجمل أعمال المتقدم، كما يتم منح جائزة واحدة لكل قطاع علمي حاصل على أعلى معامل استشهاد وأعلى معامل تأثير.

وأضاف الدكتور الخشت، أن المكافأة الخاصة تصرف لأعضاء هيئة التدريس والباحثين ضمن ضوابط منها أن يكون الباحث ضمن المشاركين بالبحث وليس تحت أي مسميات أخرى، وأن ينتمي البحث لجامعة القاهرة فقط وعدم انتمائه لأكثر من جهة.

وأكد الدكتور الخشت، على دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، في نشر بحوثهم في مجلات علمية عالمية، في إطار اهتمام الجامعة بقطاع البحث العلمي في جميع المجالات العلمية سواء الأساسية أو التطبيقية، والذي يُعد جزءا رئيسا في خدمة وتنمية المجتمع المصري وأساس التقدم الاقتصادي.

وأشار إلى أن جامعة القاهرة سعت خلال الـ 3 سنوات الأخيرة إلى دعم منظومة البحث العلمي والارتقاء بها، من خلال أكبر حزمة من الإجراءات في تاريخ الجامعة، ومن بينها زيادة مكافآت وتمويل النشر الدولي ودعم بند الأبحاث بنسبة 100%، وزيادة مكافأة النشر في مجلتي ساينس ونيتشر إلى 150 ألف جنيه، وتقديم الدعم المادي للكليات لنشر بحوثهم في المجلات الدولية، وضبط المعايير الخاصة بالنشر الدولي، وتحويل المجلات العلمية بالكليات إلى مجلات دولية، وإنشاء منصة للنشر الدولي لمساعدة الكليات لنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس باللغة الإنجليزية في المجلات والدوريات العالمية، وإنشاء منصة لتوجيه البحوث العلمية لدعم المشروعات القومية والتنمية.