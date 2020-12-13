انت الان تتابع تفاصيل خبر خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء والأوراق المطلوبة.. إجراءات هامة عليك معرفتها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قد تحتاج الى نقل ملكية عداد الكهرباء عند تغيير محل سكنك، لهذا قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإعلان عن عدد من الوسائل التي يجب اتباعها لنقل ملكية عداد الكهرباء من شخص لأخر، وقد تحتاج الى هذا الاجراء عند بيع أو شراء محل سكن جديد.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا يعطي الحق لشركات الكهرباء فقط بتركيب واستبدال كافة العدادات القديمة بعدادات مسبوقة الدفع، كما أكد أنها هي الجهة الوحيدة المنوط بها عمل هذا.

وقام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بنشر خطوات نقل ملكية عدادات الكهرباء، وهي كالاتي:

2 صورة بطاقة الرقم القومي للمشترك الجديد، وكذلك للمالك السابق للعداد، إضافة الى وجود الأصل للاضطلاع.

يجب حضور مالك العداد السابق بنفسه للتنازل، وفي حال عدم القدرة على الحضور يمكن تقديم توكيل عام رسمي، إضافة الى صورة البطاقة والأصل أيضا للاضطلاع، وذلك لتوفر إمكانية نقل العداد بموجب توكيل رسمي.

احضار صورة من عقد الملكية أو الايجار مع وجود الأصل للاضطلاع أيضا.

احضار إيصال كهرباء حديث اص بالعداد المرغوب في تغيير ملكيته.

ملحوظة: هناك حاجة ماسه لحضور مالك العداد الأصلي أو على الأقل احضار توكيل عام رسمي منه باسم محامي أو المالك الجديد للعداد، وذلك من أجل نقل ملكية عداد الكهرباء، كما يجب اتباع الخطوات والتعليمات التالية لاستكمال باقي إجراءات نقل ملكية عداد الكهرباء:

الذهاب الى مقر شركة الكهرباء وفقا للمنطقة الواقع بها العقار، وذلك صباحا طبقا مواعيد العمل.

يتم طلب استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء وملئ البيانات، ثم ارفاق الأوراق السابق ذكرها ودفع بعض الرسوم.

ولا تنسي كما ذكرنا من قبل انه يجب حضور مالك العداد الأصلي بشخصه أو موجب توكيل باسم المشترك الجديد أو المحامي.

يجب ان يتم امضاء إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء من قبل المالك الجديد للعداد.

ملحوظة هامة:

في حال تم شراء عقار من مجموعة من الورثة (أو وفاة المشترك الأصلي)، يجب الحصول على موافقة الورثة واحضار صورة من اعلام الوراثة ليتم نقل ملكية عداد الكهرباء.

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