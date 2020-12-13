غدًا.. الإعلان عن أسماء الفائزين ب100 مقعد في جولة إعادة النواب

تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، غدًا الاثنين الموافق 14 ديسمبر النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020، والإعلان عن أسماء الفائزين ب100 مقعد فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية.

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