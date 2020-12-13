أهم مباريات اليوم .. صراع ليفربول وتوتنهام على الصدارة وافتتاحية الأهلي للدوري

تستمر اليوم منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، بمواجهتين في غاية الأهمية.
المباراة الأولى "ديربي القنال"، والذي سيجمع بين النادي المصري ونادي الإسماعيلي على ملعب الجيش ببرج العرب.
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المباراة الثانية تجمع بين النادي الأهلي ونادي مصر المقاصة على ملعب الأهلي WE السلام، وبينما يسعى الأهلي للبداية الجيدة، ننتظر رؤية مصر المقاصة في ثوبه الجديد بعد تغيير قوام الفريق الذي كان متواجدا بالموسم الماضي.
على الجانب الآخر تستمر منافسات الجولة 12 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2020-2021 بخمس مواجهات، يخللها مواجهتين في إطار الصراع على صدارة الجدول.
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الدوري الإنجليزي – الأسبوع 12:
أرسنال X بيرنلي 7:30 مساءا
ليستر سيتي X برايتون 9:15 مساءا
فولام X ليفربول 6:30 مساءا
كريستال بالاس X توتنام هوتسبير 4:15 مساءا
ساوثهامبتون X شيفيلد يونايتد 2:00 ظهرا
الدوري الإسباني – الأسبوع 13:
برشلونة X ليفانتي 10:00 مساءا
الدوري الإيطالي – الأسبوع 11:
ميلان X بارما 9:15 مساءا
جنوي X يوفينتوس 7:00 مساءا
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الدوري الفرنسي – الأسبوع 14:
باريس سان جيرمان X أولمبيك ليون 10:00 مساءا
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