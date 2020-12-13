اليوم.. الجامعات تعلن الكشوف المبدئية للمرشحين بالانتخابات الطلابية

جدة - نرمين السيد - تعلن الجامعات المصرية، اليوم الأحد، الكشوف المبدئية للمرشحين بانتخابات الاتحادات الطلابية، بعد انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعى الحالى 2020 2021، الخميس 10 ديسمبر، عقب موافقة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





ووفق بيان رسمى، تعلن الكشوف النهائية، للمرشحين 16 ديسمبر الجارى، بعد مراجعة وتنسيق أسماء المرشحين المقبولين. وحددت وزارة التعليم العالى، الجدول الزمنى للاستحقاق الانتخابى، 17 ديسمبر موعدًا للدعاية الانتخابية فى الجامعات، وبدء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج، يوم 20 ديسمبر، على أن تجرى جولة الإعادة 21 ديسمبر، ثم تبدأ يوم 22 ديسمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، ويوم 23 ديسمبر، انطلاق انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه عل مستوى الكليات.

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