البحيرة: رفع 97 طن قمامة ومخلفات وصيانة وتركيب 30 كشافا بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - وفى بيان رسمى، أوضحت أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات هشام آمنة، محافظ البحيرة، للوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف الحملات اليومية فى شتى القطاعات للوقوف على الخدمات المقدمه للمواطنين.

أضافت، أنه يت حاليا متابعة أعمال لجنة التقنين على أراضى أملاك الدولة، وأعمال تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، المرور على الطرق الجارى تجهيزها بنطاق المركز، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، ومتابعة أعمال تمهيد وتسويته طريق حى السلام للتيسير على المواطنين.