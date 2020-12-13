- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وفى بيان رسمى، أوضحت أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات هشام آمنة، محافظ البحيرة، للوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف الحملات اليومية فى شتى القطاعات للوقوف على الخدمات المقدمه للمواطنين.
أضافت، أنه يت حاليا متابعة أعمال لجنة التقنين على أراضى أملاك الدولة، وأعمال تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، المرور على الطرق الجارى تجهيزها بنطاق المركز، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، ومتابعة أعمال تمهيد وتسويته طريق حى السلام للتيسير على المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحيرة: رفع 97 طن قمامة ومخلفات وصيانة وتركيب 30 كشافا بوادى النطرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.