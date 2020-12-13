نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. مستشفيات جامعة عين شمس تجري جراحة دقيقة ونادرة لفصل تؤام ملتصق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتورمحمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي بمستشفيات جامعة عين شمس، نجح مستشفى الدمرداش الجامعي التابع لجامعة عين شمس في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لفصل تؤام ملتصق، حيث أجراها فريق طبي من العديد من التخصصات الطبية برئاسة الدكتور عمرو مبروك أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل ، كما ضم الفريق الطبي كل من أ.د. هاني الذهبي أستاذ ورئيس قسم التخدير والطاقم المعاون له وأ.د. أحمد مدحت أستاذ ورئيس قسم جراحة الأطفال والفريق المعاون له والدكتور محمد وائل سمير أستاذ جراحة المخ والأعصاب والفريق الطبي المعاون له.

تجرى الجراحة للتؤام المتماثل ( لين ولانا) بعمر سنة ونص، وتعد هذه الحالة من الالتصاق نادرة الحدوث، حيث أوضح أ.د. عمرو مبروك أن هذه الحالة ملتصقة أسفل الظهر ويتم عمل فصل للجزء السفلي من العمود الفقري والمستقيم وجزء من الجهاز التناسلي والبولي وما يرتبط بكل هذه الأجزاء من الأعصاب والعظام .

و أشار إلى أن هذه الحالة نادرة الحدوث تحدث مرة واحدة من بين كل ٢٠٠ ألف حالة تؤام متماثل وقد يكون الالتصاق في منطقة الوجه أو الصدر أو البطن أو الظهر أو أسفل الظهر، لافتًا أن حالة ( لين ولانا) ملتصقة في منطقة أسفل الظهر وهذه الحالة قد لا يراها الجراح سوى مرة واحدة فقط طوال حياته نظرًا لندرة حدوثها الشديدة إذ تمثل نسبة حدوثها 5 % من حالات الالتصاق في التوائم المماثلةبشكل عام.

و أشار إلى أن عمل تخصصات العظام والأمراض التناسلية يلي الإنتهاء من إجراء الجراحة بمعاونة فريق تخصصات التجميل وجراحة الأطفال والمخ والأعصاب والتخدير.

و أفاد بأن العمل على هذه الحالة وتجهيزها حتى تخضع للتدخل الجراحي استغرق أكثر من ٤ شهور منذ وصول الحالة للمستشفى في أغسطس الماضي.مؤكدًا أن هناك خطة تم وضعها بعناية للتحضير للحالة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

و أكد الدكتور طارق يوسف أن هذه العملية تم إجراؤها مجانًا دون تحمل أسرة الطفلتين أية تكاليف.

ووجه الشكر لكافة الأطقم الطبية المشاركة في إنجاح هذه العملية الدقيقة والنادرة، حيث أشاد بجميع أطباء قسم جراحة التجميل وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأطفال وكذا التمريض ومساعدي التمريض والإداريين والعمال الذين بذلوا أقصى جهودهم لإنجاح هذه العملية.

