مصر للطيران: 43 رحلة دولية لنقل 4100 راكب إلى بلاد مختلفة

تسير مصر للطيران اليوم الأحد، 43 رحلة جوية إلى كل من بيروت، الرياض، بغداد، ندجامينا، لاجوس، أبوجا، الدمام، لندن، باريس، ميلانو، دبي، أبوظبي، امستردام، روما، نيويورك، فرانكفورت، اسطنبول، عمان، جدة، الشارقة، أديس أبابا، الخرطوم، المدينة المنورة، القصيم، عنتيبي، و5 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4100 راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.