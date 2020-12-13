مدحت العدل أمام أحمد سليمان في منافسة مبكرة على رئاسة الزمالك

شهدت الفترة الأخيرة أحاديث كثيرة تدور حول الانتخابات على مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بعدما قرر وزير الشباب والرياضة حل مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.

الكاتب مدحت العدل كان آخر من أعلن عن نيته للترشح على كرسي رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك في مداخلة مساء أمس لبرنامج "نمبر وان" عبر شاشة قناة النهار، قال فيها: " سأترك عملي الخاص وأركز في منصبي الجديد حال النجاح في منصب الرئيس لنادي الزمالك".

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وعلى الجانب الآخر أعلن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عن ترشحه لرئاسة الزمالك أيضا بالانتخابات المقبلة، حيث كان له الخبرة في خوضه للانتخابات الماضية أمام مرتضى منصور، والتي حصل فيها على ما يقرب من 15 ألف صوت.

وكانت قائمة أحمد سليمان بالانتخابات الماضية، تضم كل من هاني العتال، وسيف العماري، ومصطفي عبدالخالق، عبدالله جورج، حسين السماري، ومحمد أبو العلا.

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