وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان، إنه تم استنفاد مبلغ 15 مليون جنيه ميزانية الصندوق خلال العام المالى الحالى فى الفترة من الأول من يوليو 2020 وحتى 30 نوفمبر، لافتاً إلى أن وزارة المالية وافقت على إتاحة مبلغ 15.8 مليون جنيه من متحصلات وإيرادات الصندوق حتى يتمكن من تنفيذ أهدافه الاجتماعية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين بالقرى.
وأوضح شعراوى أنه تم مخاطبة وزارة المالية لطلب زيادة القدرة المالية للصندوق التنمية المحلية من مبلغ 15 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه لزيادة أعداد المستفيدين فى القرى خاصة الأكثر احتياجاً بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأيضا المبالغ التى يتم صرفها لتمويل المشروعات وتوسيع قاعدة الصندوق.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه الزيادة المالية ستسهم فى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن الصندوق أحد أذرع الوزارة التى تساعد فى دعم التنمية الاقتصادية فى القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لتنفيذ مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة فى زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شعراوى: المالية توافق على تعزيز ميزانية صندوق التنمية المحلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.