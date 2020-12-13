شعراوى: المالية توافق على تعزيز ميزانية صندوق التنمية المحلية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، موافقة وزارة المالية على طلب الوزارة لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين فى القرى خلال الفترة الحالية للاستفادة من قروض الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.





وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان، إنه تم استنفاد مبلغ 15 مليون جنيه ميزانية الصندوق خلال العام المالى الحالى فى الفترة من الأول من يوليو 2020 وحتى 30 نوفمبر، لافتاً إلى أن وزارة المالية وافقت على إتاحة مبلغ 15.8 مليون جنيه من متحصلات وإيرادات الصندوق حتى يتمكن من تنفيذ أهدافه الاجتماعية لرفع مستوى المعيشة للمواطنين بالقرى.

وأوضح شعراوى أنه تم مخاطبة وزارة المالية لطلب زيادة القدرة المالية للصندوق التنمية المحلية من مبلغ 15 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه لزيادة أعداد المستفيدين فى القرى خاصة الأكثر احتياجاً بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأيضا المبالغ التى يتم صرفها لتمويل المشروعات وتوسيع قاعدة الصندوق.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذه الزيادة المالية ستسهم فى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بالمحافظات، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن الصندوق أحد أذرع الوزارة التى تساعد فى دعم التنمية الاقتصادية فى القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لتنفيذ مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة فى زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.