أهالينا ليست وحدها.. مصر تسابق الزمن للقضاء على العشوائيات

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وتسلم الأهالى الواحدات السكنية، كاملة التشطيب، حيث حرصت المحافظة على نقلهم بواسطة أتوبيسات وفرتها لهم، حتى مداخل مساكنهم الجديدة.
وفى هذا الصدد، أشاد الأهالى بجهود الدولة لتوفير شقق كاملة التشطيبات، والأثاث، والأجهزة الكهربائية، وكل احتياجاتهم.
إشادة الأهالى جاءت، بعدما شاهدوا المشروع الذى تم تنفيذه بشكل حضارى لائق فى فترة زمنية وجيزة، وهو ما يؤكد اهتمام مصر بملف إسكان العشوائيات، وتوفير مسكن آمن ومناسب لكل مواطن مصرى، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
مشروع مدينة أهالينا ليس الوحيد الذى تسعى الدولة من خلاله للقضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، فبالتزامن معه، كان العمل يجرى بوتيرة متسارعة فى أحياء الأسمرات، التى افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى "الحى الثالث" منها، مؤخرًا، وضم مراكز رياضية، ومدارس، ومساجد، وكنيسة، وغيرها، من الأشياء التى تساعد على حياة آدمية.
إلى جانب ذلك، كانت الأعمال تجرى على قدم وساق، فى مساكن المحروسة (1) التى استقبلت سكانها فى الفترة الماضية، فى وحدات مفروشة بالكامل ومزودة بالأجهزة اللازمة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وسعيا من الدولة للقضاء على العشوائيات بنسبة 100%، وتحديدًا فى القاهرة، حرصت على إنشاء مشروع "روضة السيدة"، على مساحة 7.5 فدان، بإجمالى عدد وحدات سكنية بلغت 816 وحدة، و202 وحدة تجارية، كما روعى فى تصميمه المعمارى أن يحافظ على الطابع الإسلامى التاريخى لتلك المنطقة.
آلاف الوحدات السكنية أنشأتها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، ليس لأصحاب العشوائيات فقط، ولكن لمحدودى الدخل أيضًا، ضمن خطة للقضاء على كل مظاهر السكن العشوائى، وتوفير حياة آدمية لأبناء الشعب المصرى، بحلول عام 2030.
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