طارق شوقي: مصر تتقدم ١١ مركزا في التعليم قبل الجامعي

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د. طارق شوقي، إن مصر تقدمت ١١ مركزا في التعليم قبل الجامعي في مؤشر المعرفة العلمي في عام واحد وكذلك تقدمت ٢٣ مركزا في التعليم الفني في نفس المؤشر في عام واحد.

وأشار شوقي، إلى أن "أننا كنا نحتل المركز ١٠٦ في هذا التصنيف في عام ٢٠١٧ واصبحنا في المركز ٨٣ في التعليم قبل الجامعي في عام ٢٠٢٠ من ١٣٨ دولة دخلت التصنيف.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أكد أنهم يتسابقون مع الزمن لتقديم أفضل مستوى تعليمي في مصر، قائلا: "نسابق الزمن ونسير بالمسطرة على تنفيذ خطتنا لتطوير التعليم، مؤكدا ان وجود جائحة كورونا منذ مارس الماضي ضغطنا أننا نجتهد ونسرع في تقديم محتوى لأبنائنا الطلاب فى التعليم الإلكتروني".

وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة أتقنت موضوع الامتحانات الإلكترونية، قائلا "وصلنا التعليم الإلكتروني لأبنائنا فى البيوت فى مصر وخارجها، وده سرع التطوير التكنولوجي، وعاملين القنوات التعليمية لجذب الطلاب فى مصر"، مؤكدا أن هناك إقبال كبير من الطلاب على المنصات التعليمية وأدخلنا القنوات التعليمية بإشراف كامل من أفضل المتعلمين فى مصر.

وتابع: "تقدمنا مراكز كبيرة في ترتيب التعليم، وبعد جائحة كورونا موقف مصر في دولة فى أعين دول العالم اختلف تماما، واحنا من أول ثلاث دول مصنفة في حسن التعامل مع كورونا تعليمياً وبالتالي البنك الدولي المؤسسات الكبرى تدعوا الدول إلى السير على منهج مصر".