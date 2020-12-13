خلال شهرين.. الانتهاء من مبنى نقابة المحامين الجديد بشارع رمسيس

تنتهي الجهة المنفذة لمبنى النقابة العامة للمحامين الجديد من أعمال الإنشاءات خلال الشهرين المقبلين.

وقال أبو بكر ضوة، عضو مجلس نقابة المحامين، إنه سيجري الانتهاء من إنشاء وتسليم مبنى نقابة المحامين الجديدة خلال شهرين فقط، مشيرًا إلى أن العمل يجري علي قدم وساق الآن للتسليم خلال ذلك المدة.

وأضاف عضو مجلس نقابة المحامين، لـ"دوت الخليج" أن مكتب رجائي عطية نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة سيكون كما هو في النقابة القديمة اللاصقة لنقابة الصحفيين، ولن يتم نقله.

وأوضح عضو مجلس نقابة المحامين، أنه بعد تجهيز النقابة الجديدة، سيتم فقط نقل بعض الإدارات إليها وليس كل الإدارات الموجودة بالنقابة القديمة.

وفور افتتاح المبنى سيتم نقل كل الإدارات إليه لخدمة المحامين في مكان يليق بهم.

ومن المقرر خلال فترة قليلة ستتسلم النقابة المبنى الجديد من الشركة المنفذة له، بعد قربها من الانتهاء من تشطيبه بالكامل، ويحتوى على جراج مكون طابقين، وسيكون جاهزًا للعمل بعد افتتاح المبنى بشهر، كما أن المبنى سيكون به جزء خاص للاستثمار، وسيكون لهم مدخل خاص بهم مطل على شارع عبد الخالق ثروت.