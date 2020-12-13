وفاة موتجيكا ماديشا "هدف الأهلي" في حادث مروع "فيديو وصور"

توفى أمس "موتجيكا ماديشا" مدافع صن داونز الجنوب الأفريقي، عن عمر ناهز 25 عام، بعد تعرضه لحادث أليم.
وتوفى ماديتشا مساء أمس في خادث سير أودى بحياته، بعد ساعات قليلة من احتفال صن داونز بخمسين عام على تأسيسه، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "كيك أوف" الجنوب الأفريقية.
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على الجانب الآخر رفض نادي صنداونز انتقال لاعبه الأوروجوياني سيرينو إلى النادي الأهلي في الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بسبب طلب الأهلي التعاقد مع اللاعب مقابل مليوني دولار، فيما طلب النادي الجنوب أفريقي 5 مليون دولار.
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