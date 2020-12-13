قرار صارم .. اعرف عقوبات سرقة التيار الكهربائي وفقا لتعديلات القانون الجديدة

ننشر كل ما هو متعلق ويهم المواطنين بشأن تعديلات القانون فيما يتعلق بخدمة الكهرباء، وما هي ضوابط الشركة القابضة لكهرباء مصر لتحديد قيمة غرامات المخالفين بالنسبة للكهرباء، وسارقي التيار.

ووضعت الشركة القابضة لكهرباء مصر عقوبات صارمة بشأن سرقة التيار الكهربائي .. وهي:



- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا".

- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".

عقوبة سرقة التيار