قرار صارم .. اعرف عقوبات سرقة التيار الكهربائي وفقا لتعديلات القانون الجديدة

ننشر كل ما هو متعلق ويهم المواطنين بشأن تعديلات القانون فيما يتعلق بخدمة الكهرباء، وما هي ضوابط الشركة القابضة لكهرباء مصر لتحديد قيمة غرامات المخالفين بالنسبة للكهرباء، وسارقي التيار.
ووضعت الشركة القابضة لكهرباء مصر عقوبات صارمة بشأن سرقة التيار الكهربائي .. وهي:
- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا".
- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
عقوبة سرقة التيار
هذا بالإضافة إلى التعديلات الجديدة فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار.. وهي:
- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
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- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.
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