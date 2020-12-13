لجنة النقل والمواصلات تجتمع اليوم لمناقشة قرض الهيئة القومية للانفاق

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب هشام عبد الواحد ، اجتماعا اليوم الأحد ، لبحث قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية هامة. الاتفاقية تستهدف تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) "وجى بى مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جى بى مورجان إن بى فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسى المفوض للأولى). وذلك بالإضافة إلى مؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الرئيسيون) وذلك بمبلغ مليار و1.885.630.553.20 يورو والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020.

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