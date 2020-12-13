بعد قرار توزيع لقاح كورونا مجانًا.. المسعود: السيسي حافظ على صحة الإنسان

ثمن النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن منح لقاح سينوفاك الصيني لفيروس كورونا مجانًا للمصريين، قائلا:"الرئيس السيسي حافظ على صحة الإنسان وهذا ليس جديد على الرئيس الأنسان والأب".

وأكد "المسعود" خلال البيان الصادر له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أن تولى حكم البلاد وأقسم اليمين الدستوري أمام المواطنين وهو يضع صحة الإنسان على رأس أولوياته، خاصة وأن الفئات الإكثر احتياجًا هم الذين يحتاجون للدعم خلال هذه الفترة وبالتزامن مع أنتشار فيروس كورونا القاتل.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن حصول مصر على اللقاح الصيني في هذا التوقيت له الكثير من الأسباب، خاصة وأنها تُعتبر من أولى الدول المُشاركة في التجارب الأكلينيكية للقاح، مما يساهم في قدرتها على أنتاج لقاح خاص بها ليتم توزيعها على الدول الإفريقية.