الاستشعار عن بعد: تقلبات جوية وأمطار خلال الأسبوع (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هُناك توقعات بتعرض البلاد لتقلبات جوية في الأيام المقبلة، موضحة أن الهيئة العامة للأرصاد أصدرت بيانا أمس، السبت، بشأن تعرض البلاد لتقلبات جوية في الأيام المقبلة بداية من الأحد وتنتهي يوم الأربعاء، لتنخفض درجات الحرارة بنهاية الأسبوع.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكستر نيوز": "إننا سنشهد اليوم الأحد، ارتفاعا في درجات الحرارة حيث تصل إلى 27 درجة، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية في هذه الفترة بـ 3 أو 4 درجات"، مؤكدة أن هذا الارتفاع مؤقت خلال فترات النهار فقط.

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وأشارت إلى أنه بدءا من غد الاثنين، ستعاود درجات الحرارة الانخفاض بحوالي 3 درجات، ويوم الأربعاء ستنخفض 3 درجات أخرى، وتبلغ درجات الحرارة يوم الخميس على القاهرة 19 درجة للعظمى، بمعدل انخفاض 8 درجات مئوية.