لجان البرلمان تعقد جلساتها الختامية...التشريعية تناقش اتفاقيات دولية...والاقتصادية تستعرض الصكوك السيادية

يعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب عدة اجتماعات تبدأ اليوم وتستمر حتى الأربعاء المقبل، تزامناً مع الجلسة العامة للمجلس التى تعقد بعد غد الثلاثاء، والمرحج أن تكون أخر جلسة بالفصل التشريعي الجاري.

وتعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب اجتماعين، اليوم، لمناقشة عدد من الاتفاقيات، وهى قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية تسهيل قرض بين الهيئة القومية للأنفاق بصفتها المقترض وجى بى مورجان يوروب ليمتد، وبنك جى بى مورجان إن إيه فرع لندن، ومؤسسات مالية أخرى محددة بصفتهم المقرضين الأصليين، بمليار و٨٨٥ مليونا و٥٥٢ ألف يورو.

كما تناقش قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، كما تناقش اللجنة قرار الرئيس بالموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، وقرار الرئيس بالموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الإفريقى بشأن التجديد الـ١٥ لموارد الصندوق وعلى أداة اكتتاب مصر فى هذا التجديد بـ ٢ مليون دولار أمريكى.

فيما تعقد اللجنة الاقتصادية ٣ اجتماعات، اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشؤون العربية.

لجنة النقل والمواصلات تجتمع اليوم لمناقشة قرض الهيئة القومية للانفاق