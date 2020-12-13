خبير فى الشئون العربية:مصر لديها رؤية كبيرة لأشقائها.. وهناك مشاريع مشتركة بين مصر والأردن والعراق

قال الخبير فى الشئون العربية، حامد فارس، إن مصر لديها رؤية كبيرة لأشقائها العرب، لأن المشهد يحتاج إلى دعم اقتصادى قوى للتصدى لهذا العدوان الغربى الذى يتدخل فى الشؤون العربية.
وتابع خلال حديثه على فضائية أكسترا نيوز، هناك تكامل بين مصر والأردن والعراق، يأتى على رأسها مشاريع البنية التحتية، فمصر أكدت أنها تمتلك بنية تحتية قوية، ومن الضرورى أن تحذوا العراق والأردن مسار مصر.
وأضاف خلال حديثه، كان هناك مشروع ربط بين مصر والعراق أكثر من مرة، ولابد من تحقيق ذلك،لأن هذا يتسق مع رؤية الربط بين تلك الدول لتوحيد الصف العربى.
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وأشار إلى أن الربط الكهرائى فى مجال الطاقة، من أهم المشاريع المشتركة، خاصة أن مصر أصبح لديها خبرة طويلة فى مجال الطاقة.
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