شاهد الفيديو الذي نشره مرتضى منصور وحذفه بعد دقائق

نشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، فيديو له عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، مدته 40 دقيقة، إلا أنه عاد ليمسحه بعد دقائق معدودة من نشره.

وتناول مرتضى منصور عدد من الموضوعات، أهمها هجومه على أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، ومقدم برنامج أوضة اللبس بعدما هاجم الأخير أمير مرتضى أمس.

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