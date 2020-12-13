السفير حسين هريدى: مصر ستنفذ مشاريع كبرى فى العراق.. والنفط فى المشهد

السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشاريع البنية التحتية والإسكان، المشاريع القومية الكبرى فى مجال الصحة، كلها مشاريع مشتركة تدخل فى صميم التعاون المشترك بين دول مصر والعراق والأردن.

وتابع، الوضع الحالى يفرض على الدول العربية التكاتف من أجل رفع مستوى الشعوب العربية، حتى تكون الدول العربية قادرة على مجاراة التحديات.

وأكد خلال حديثه على فضائية أكسترا نيوز، أن الشركات المصرية ستنفذ العديد من المشاريع الكبرى فى العراق، سواء على مستوى الإعمار أو البنية التحتية والطاقة، وذلك مقابل حصول مصر على النفط.

وأضاف هريدى، الربيع العربى أحدث اختلالات فى المشهد السياسى العربى، ويجب أن نكون واقعيين فى ظل صراعات عربية ووضع سيئ إلى حد كبير.