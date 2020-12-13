500 مليون جنيه حصيلة التصالح فى مخالفات البناء بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن إجمالى المبالغ التى تم تحصيلها من المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح فى مخالفات البناء على مستوى المحافظة قاربت 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن مراكز تلقى الطلبات تلقت 109 آلاف و33 طلب تصالح.





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