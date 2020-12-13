عاجل.. وزارة التموين تنفى نقص المخزون الاستراتيجى من الأرز

جدة - نرمين السيد - قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن نقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية، عارٍ تمامًا من الصحة.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص الكميات المعروضة من الأرز بالمنافذ التموينية بأى محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً انتظام ضخ كميات وفيرة من كافة السلع التموينية بما فيها الأرز بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى، وأن المخزون الاستراتيجى من الأرز آمن ويكفى حاجة المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُشددةً على شن حملات تفتيش يومية على موزعى التموين لمنع التلاعب فى السلع أو احتكارها. وفى سياق متصل، هناك مخزوناً استراتيجياً من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية، يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والشاى، وغيرها من السلع التى يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية شهرياً، فضلاً عن طرح كميات كبيرة من السلع المختلفة ليختار صاحب البطاقة التموينية من بينها، وفقاً لاحتياجات أسرته وكذلك عدد الأفراد المقيدة على البطاقة الخاصة به.

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