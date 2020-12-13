جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور السيد الفيومى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، حرص المديرية على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين، موجها بضرورة توفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع أى تجمعات للطلاب أو أى تزاحم طلابى خلال الدخول والخروج من المدارس.





جاء ذلك خلال تفقده عددا من مدارس إدارة كفر شكر التعليمية، منها مدرستا المهندس محمد أسامة عمارة الإعدادية المشتركة بكفر تصفا، والإعدادية بنات، وديوان الإدارة التعليمية بكفر شكر، لمتابعة سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وشدد الفيومى على أهمية تطبيق الأدوار والمهام بما يضمن سلامة العملية التعليمية وسلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس، مع رفع الوعى وترصد الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس ، واكتشاف أى حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، موجها بضرورة القيام بأعمال التطهير والتعقيم بشكل يومى ودورى وتطبيق التباعد الاجتماعى والتهوية الجيدة. وأشاد بالمعلمين والقائمين على العملية التعليمية والمسؤوليات التى تقع على عاتقهم والتزامهم بتفعيل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الطلاب، وحرصهم على العملية التعليمية على الرغم من التحديات التى يواجهونها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليم القليوبية: حريصون على توفير بيئة صحية ومنع التزاحم فى المدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.