صور.. كتلة خرسانية تتسبب فى تصدع عقارين بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - كشفت المعاينة الأولية لعقارى محرم بك وسط الإسكندرية، عن سقوط كتلة خرسانية فى منور العقار رقم 17 بشارع حسبو، ما تسبب فى تصدعه، وحدوث شروخات بطول العقار، وانفصال حوائطه عن العقار المجاور له رقم 9.





كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تلقت بلاغا يفيد بتصدع العقارين 17 و9 شارع، بشارع حسبو، المتفرع من شارع جرين، بمنطقة محرم بك، بحى وسط.

وانتقل محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وضباط قسم شرطة محرم بك، وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمنى بمحيط العقارين.

وتبين من المعاينة أن العقارين، بناء حديث، الأول رقم 17، مكون من أرضى و11 طابقا، بناء عام 2002، والثانى رقم 9، مكون من أرضى و14 طابقا، بناء عام 2011.

وقال المحافظ إن العقار الأول المتصدع رقم 17 مرخص حتى الطابق الرابع وصادر له 10 قرارات إزالة حتى الطابق الحادى عشر منذ عام 2002، موضحا أن العقار الثانى رقم 9 مرخص حتى الطابق الرابع وصادر له 16 قرار إزالة حتى الطابق الرابع عشر منذ عام 2011.