صور.. محافظ الإسكندرية: عقارا محرم بك صدر لهما 26 قرار إزالة

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جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ إن العقار الأول المتصدع، رقم 17 مرخص حتى الطابق الرابع، وصادر له 10 قرارات إزالة حتى الطابق الحادى عشر، منذ عام 2002.
وأشار الشريف، إلى أن العقار الثانى، رقم 9 مرخص حتى الطابق الرابع، وصادر له 16 قرار إزالة حتى الطابق الرابع عشر، منذ عام 2011.
كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد تصدع العقارين 17 و9، بشارع حسبو،المتفرع من شارع جرين بمنطقة محرم بك بحى وسط.
وانتقلت أجهزة حى وسط الإسكندرية، وضباط قسم شرطة محرم بك، وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمنى بمحيط العقارين.
وتبين من الفحص أن العقارين، بناء حديث، الأول مكون من أرضى و11 طابقا، بناء عام 2002، والثانى مكون من أرضى و14 طابقا، بناء عام 2011.
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