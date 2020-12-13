فيديو.. دار الإفتاء: إيقاظ الوعى ضرورة ملحة للحفاظ على الوطن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، فى فيديو موشن جرافيك، أنتجته وحدة الرسوم المتحركة "أنه للتغلب على هذه التحديات يجب علينا إيقاظ وعى الأمة، بإحياء مفهوم التشارك والتعاون فيما بيننا على البر، فكلنا فى موقع المسئولية كما فى الحديث المتفق عليه: "كُلكُمْ راعٍ، وكُلكُمْ مسْئُولٌ عنْ رعِيتِهِ".
وأضافت: "أننا جميعًا فى سفينة واحدة هى سفينة الوطن، والتمادى فى الخطأ ولو بحسن نية قد تكون نتيجته كارثية على الجميع، والنجاة لن تكون إلا بالتطبيق الحازم للقانون مهما كانت العقوبات قاسية، ما دامت تهدف لسلامة الجميع.. ولو اعتبرنا حسن النية وسلامة القصد سببًا لترك العابثين يخرقون السفينة لخربت وضاع الوطن".
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