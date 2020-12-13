1.5 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بجنوب القاهرة

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





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