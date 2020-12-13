وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل

ترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء اليوم الخميس اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى بداية الاجتماع قدم الوزير الشكر باسم مجلس أمناء المدينة والعاملين بها للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ولرئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى للدعم الذى تم تقديمه للمدينة خلال الفترة الماضية معلنا تمكن الوزارة من تحقيق سداد كامل مديونية المدينة لجميع الجهات الخارجية و التى تصل لحوالى 3.5مليار جنية، بدعم الدولة المصرية والحكومة المصرية، وأكد الوزير على أن مدينة زويل هى مشروع وطنى علمى طموح لخدمة أهداف التعليم والبحث العلمى المصرية وأن امكانيات المدينة ومعاملها المتميزة تمثل إضافة للمؤسسات البحثية المصرية، مشيرا لتحقيق التعاون فى الأبحاث بين المدينة وغيرها من الجهات البحثية التابعة للدولة والإفادة منها لخدمة الباحثين بمختلف الجهات لتحقيق نتائج علمية متميزة.

وأعلن الوزير توفير فرص للباحثين المصريين بالجهات البحثية التابعة للدولة سواء بالجامعات المصرية أو المراكز البحثية إلى المدينة كمبتعثين ضمن خطة الابتعاث الخاصة بالوزارة .

وقرر الاجتماع فتح باب الترشح لمنصب الرئيس التنفيذى للمدينة بعد تعديل بعض الشروط، حيث تم إلغاء شرط السن لتوفير الفرص لأكبر عدد من الكفاءات للترشح واختيار الأفضل مؤكدا على تطوير الإدارة الجديدة للمدينة وبرامجها الدراسية وتحقيق الهدف منها كصرح تعليمى متميز ومساعدتها فى القيام بدورها فى توفير فرص تعليم للطلاب المتميزين علميا.

كما أكد الوزير على استكمال أعمال تجهيز المبانى الخاصة بالمدينة خلال المرحلة القادمة.

وبحث الاجتماع إنشاء كلية لإدارة الأعمال بالمدينة.

وعلى هامش الاجتماع قدم د. عبد الغفار وأعضاء المجلس خالص تعازيهم لفقدان عضوين مهمين من أعضاء مجلس المدينة ساهما فى خدمتها وهما اللواء الراحل محمد العصار وزير الإنتاج الحربى السابق، ود. جون طوماس الأستاذ بجامعة كامبريدج.

وقدم أيضا الشكر إلى د. محمود عبد ربه الرئيس التنفيذى للمدينة لدوره فى دعم المدينة و التغلب على العقبات التى تقابلها.

حضر الاجتماع د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.