صلاح محسن وكهربا فى التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاصة

استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلي، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة مصر المقاصة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، الأحد، فى منافسات الجولة الأولى من الدورى، حيث يفاضل موسميانى ما بين طاهر محمد طاهر أو جيرالدو للعب فى مركز الجناح الأيمن فى ظل غياب حسين الشحات لإجرائه عملية جراحية.
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المقاصة مكونا من: محمد الشناوى، على معلول، بدر بانون، أيمن أشرف، محمد هانى، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمود عبدالمنعم "كهربا"، محمد مجدى "قفشة"، وطاهر محمد طاهر أو "جيرالدو" وصلاح محسن.
وضم موسيمانى 21 لاعباً لقائمة الأهلى أمام المقاصة وتضم كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى قفشة وعلى معلول وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.
وقرر موسيمانى استبعاد مروان محسن، جونيور أجايي، حسين الشحات وكريم نيدفيد للإصابة فيما خرج من القائمة الثنائى وليد سليمان وسعد سمير وأحمد رمضان بيكهام لعدم الجاهزية الفنية.
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