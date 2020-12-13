نقابة الصحفيين تحل مشاكل الأعضاء بشأن عضويات الزمالك

طالبت نقابة الصحفيين، أعضاء نادى الزمالك، الصحفيين الذين لديهم مشاكل بتسليم صورة مستنداتهم للنقابة لإنهائها.
وقال بيان صادر عن نقيب الصحفيين ضياء رشوان ومحمد سعد عبد الحفيظ، عضو المجلس، إنه تم الاتفاق مع فوزي العريان، المستشار القانوني لنادي الزمالك، على التسوية النهائية لمشاكل الزملاء الذين تم شطب عضويتهم أو إيقافها أو لم يسددوا اشتراكات تجديد العضوية لأي سبب خلال السنوات الماضية.
وأضاف البيان: "نرجو من الزملاء السالف الإشارة إليهم، التوجه إلى النقابة وتسليم إسلام محمد، مدير مكتب النقيب، المستندات والمعلومات التالية: صورة من كارنيه النقابة، وصورة من كارنيه العضوية بالنادي، وتسجيل نوع المشكلة (شطب - إيقاف - عدم سداد تجديد العضوية)، وذلك حتى يتسنى للنقابة إنهاء مشاكل الزملاء بشكل جماعي".
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