القوى العاملة: توفير 225 فرصة عمل وتحصيل 12 ألف جنيه مستحقات مصري بإيطاليا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، في توفير 225 فرصة عمل داخلية، وتحصيل مستحقات مواطن مصري بلغت 670 يورو، أي ما يوازي 12 ألفا و663 جنيها مصريا تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا في هذا الخصوص عبر مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه الملحق العمالي مجدي حسنين، رئيس المكتب، إلى أنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، إلى أنه تسوية 39 شكوى وديا للعمالة المصرية مع أصحاب الأعمال، وإحالة شكويين للقضاء، وما زال هناك 47 شكوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 88 شكوى.



وكان وزير القوى العاملة، كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأكد الملحق العمالي، أن إجمالي الزيارات واللقاءات الاستشارات التي قام بها بنحو 339، منها 240 استشارة عمالية، و8 لقاءات، بالإضافة إلى 82 زيارة ميدانية، و9 للجهات الحكومية لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا.