صديق عفيفي يستعرض مزايا التعليم عن بعد... ويضع شروطا لنجاح هذا النظام

قال الدكتور صديق عفيفي، رئيس أكاديميات ومدارس طيبة التعليمية، إن نظام "التعلم عن بعد" من خلال المنصات الإلكترونية التي تم تدشينها من قبل وزارة التربية والتعليم، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، جاء ليبقي لفترة طويلة، خاصة وأن تطبيقه ليس مُرتبط بتواجد أو رحيل فيروس كورونا القاتل.

وأكد "عفيفي"، على أن الدولة المصرية تأخرت في تطبيق هذا النظام لسنوات طويلة، خاصة وأن هناك الكثير من الدول المُتقدمة كانت ولا تزال تُستخدم هذا الأسلوب منذ عشرات السنوات، متابعًا : "أنا نفسي درست دكتوراه في أحدى الجامعات بهذه الطريقة".

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وأشار رئيس أكاديميات ومدارس طيبة التعليمية، إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن لـ" نظام التعلم عن بعد" له الكثير من المميزات التي لابد من المحافظة عليها، وتجنب الأثار السلبية الذي لابد من التعامل معها، أبرزها هو كيفية أعادة توزيع أدوار النشء، على سبيل المثال تقنين دور المدرس في المدارس وقله تواجده في المدارس، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات تواجد الأمهات في المنازل لرعاية أبنائهم خاصة وأن أصبحوا يتواجدون أكبر عدد من الساعات في المنزل، وأخيرًا تطوير البنية التحتية تفاديًا لسقوط سيستم المنصات الإلكترونية.