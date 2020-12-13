الإفتاء: مصر مرت بتحديات استغلها المغرضين لإحداث توتر دائم بين المواطن والدولة (فيديو)

أكدت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد خلال فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة، أن الدولة عليها التغلب على التحديات يجب علينا إيقاظ وعي الأمة، بإحياء مفهوم المسئولية المشتركة والتعاون فيما بيننا على البر.
وأضافت الدار: "مصر مرت بتحديات متلاحقة استغلها بعض المغرضين لخلق حالة توتر دائمة بين المواطن وبين الدولة.. فكلنا في موقع المسئولية كما في الحديث المتفق عليه: «كُلكُمْ راعٍ، وكُلكُمْ مسْئُولٌ عنْ رعِيتِهِ".
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وأشارت دار الإفتاء، إلى أن المصريين في سفينة واحدة هي سفينة الوطن، والتمادي في الخطأ ولو بحسن نية قد تكون نتيجته كارثية على الجميع، والنجاة لن تكون إلا بالتطبيق الحازم للقانون مهما كانت العقوبات قاسية، ما دامت تهدف لسلامة الجميع. ولو اعتبرنا حسن النية وسلامة القصد سببًا لترك العابثين يخرقون السفينة لخربت وضاع الوطن.
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