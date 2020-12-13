مرتضى منصور: "بتقول لأمير وحياة أمك ياميدو!..طب الله يسامحك"

نشر مرتضى منصور فيديو عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تتجاوز مدته الأربعون دقيقة، إلا أنه عاد ليحذفه بعد دقائق معدودة من نشره.

وتطرق مرتضى للحديث عن الأزمة التي نشبت بين نجله "أمير مرتضى"، وأحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ومقدم برنامج أوضة اللبس.

اقرأ أيضا: شاهد الفيديو الذي نشره مرتضى منصور وحذفه بعد دقائق