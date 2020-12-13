"معلومات الوزراء " يستعرض ملامح الإصدار الجديد للبوابة القانونية للتشريعات المصرية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقد سلط من خلاله الضوء على الإصدار الجديد من البوابة القانونية للتشريعات المصرية، حيث تعد أضخم قاعدة قانونية للتشريعات والأحكام في الشرق الأوسط تستخدم الذكاء الاصطناعي.

وأوضح البيان الصادر عن المركز أن البوابة تضم التشريعات المصرية منذ عام 1828م وتشمل أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع منها أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وإفتاءات دار الإفتاء المصرية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين.

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