أشرف عقبة: اللقاح وسيلة للتغلب على الفيروس.. وفى انتظار أدوية تنهى عليه بشكل كامل

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، اللقاح أضاف لنا وسيلة جديدة من وسائل الوقاية، إذ تعد مرحلة اللقاح من مراحل التغلب على الفيروس.
وتابع خلا حديثه على فضائية إكسترا نيوز، إننا فى انتظار أدوية قاتلة للفيروس بشكل كامل، وليست مخفضة لنسبة الإصابة.
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وأضاف، اللقاح الصيني بيؤدى إلى تجنب الإصابة بنسبة 86%، ويمنع وصول الإصابات للشديدة والمتوسطة بنسبة 100%.
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