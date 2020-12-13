ساويرس يهاجم العدل بعد انتقاده لميدو .. "فكر متخلف"

أعرب نجيب ساويرس رجل الأعمال المعروف، عن غضبه تجاه ما يحدث في الأونة الأخيرة، بسبب الصورة التي انتشرت لأحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
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وكان قد خرج مدحت العدل في تصريحات أمس انتقد فيها مسدو على تلك الصورة، وقال: " توقيت صورة ميدو مع الخطيب بتستفز الجماهير، وتوقيته غير ذكي بالمرة".
الأمر الذي انتقده ساويرس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليه قائلا: " ده مثال الفكر المتخلف و التعصب الأعمى .. دى رياضة مش معركةً حربية ... برافو ميدو".
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ومن زاوية أخرى أعلن مدحت العدل الكاتب والسيناريست المعروف، عن نيته للترشح لرئاسة نادي الزمالك بالانتخابات المقبلة.
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