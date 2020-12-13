النائبة هالة كمال : اللقاح الصيني من أنجح اللقاحات و مصر هي الدولة الأولى في افريقيا حصولا على المصل

صرحت النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، وأمينة المرأة بالقاهرة عن حزب مستقبل وطن، إن وصول اللقاح الصيني لمصر للوقاية من فيروس كورونا، هو تتويج لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جعلت مصر الدولة الأولى في أفريقيا، التي تحصل على لقاح كورونا الجديد، مشيرة إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا مجانا للمصريين، هو دليل على أهتمام الدولة المصرية بالمواطن المصري وحرصها علي توفير خدمة صحية عالية الجودة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لـ تحيا مصر إن اللقاح الصيني من أنجح اللقاحات التى تم العمل عليها، وهو قادر بنسبة كبيرة جدا على عدم ادخال المريض فى مضاعفات خطرة وله نسب شفاء عالية، مؤكدة على أن تقدير دولة الصين لمساعدة وحرص مصر على ارسال المساعدات الطبية العاجلة للشعب الصيني في بدايات جائحة ڤيروس كورونا جعل مصر في مقدمة وأولويات الدول التي حصلت على هذا اللقاح.

وأكدت النائبة هالة كمال، إن هذا اللقاح حصل على موافقة من منظمة الصحة العالمية وأن اللجنة العلمية بوزارة الصحة، أيضا وافقت على استخدامه واطمأنت لنتائجه قبل طرحه للاستخدام كوقاية من الڤيروس مضيفة أنه لقد شعر المواطن المصري بأهميته وتقديره وله ان يفخر يقيادته وحكومته علي هذا المجهود الكبير، والأهتمام بالغير مسبوق بالمواطن المصري.

