فيديو كارثي.. أطفال يتلذذون بتعذيب كلب وشق رأسه..مشاهد بشعة لأطفال بالبحيرة قتلوا الكلب..وغضب يجتاح السوشيال ميديا

وسط تفجر كم هائل من السلوكيات البشعة والدخيلة على مجتمعنا، يأتي في مقدمة التصرفات الأكثر غرابة، التلذذ بتعذيب وقتل الحيوانات والتنكيل بها، والادهى هو التفاخر والتباهي بنشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد رصد تحيا مصر أحد أكثر الفيديوهات المؤلمة التي يتعرض فيها كلب لضرب مبرح حتى الموت.

الفيديو يوضح حالة إصرار وتصميم لدى مجموعة من الأطفال على ضرب كلب على رأسه بكل ما استطاعت أن تصل إليه أيديهم، وتكرار ذلك مرة تلو الأخرى، حتى سقط الكلب جثة هامدة، متكورا على نفسه أسفل أحد المنازل، وسط تهليل وفرحة ممن يعذبونه ومن يصورون الواقعة الكارثية.

المشهد المؤسف الذي وقع في البحيرة بمركز إدكو، له العديد من الدلالات التي يجب التنبه إليها قبل فوات حقيقي للأوان، وقبل الوصول إلى قاع لايمكننا النهوض منه بأي طريقة مجددا، حيث أطفال منزوع من قلوبهم الحد الادنى من درجات الرحمة، وحالة احتفاء من أقرانهم على نشر الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة وحشية غير مفهومة، لتستوجب البحث والتقصي والدراسة.

الطريقة التي عامل بها الأطفال هذا الحيوان مع إصرار وترصد على قتله وربطه من عنقه والهبوط على جسمه ورأسه بالخشب والحجارة أكثر من مرة حتى شقوا رأسه، وهو ما يؤكدوه خلال مزاحهم في الفيديو، يؤكد أنهم لم يسمعوا في حياتهم عبارة واحدة لها علاقة بتقويم السلوك، لا في مدرسة، ولا أسرة، ولا أي مؤسسة تربوية أو تعليمية أو دينية قد أثرت فيهم بأي شكل.