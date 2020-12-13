النائب نبيل الجمل لـ تحيا مصر : تشريعية النواب وافقت علي 4أتفاقيات دولية جديدة للعرض علي جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب،برئاسة وكيلها نبيل الجمل علي 4 اتفاقيات دولية، بشأن مطابقتا للدستور، علي أن يتم إحالتها للجان النوعية ومناقشتها بالجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء القادم.

الموافقات بحسب النائب نبيل الجمل لموقع تحيا مصر تضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020 بشان الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لاجل بين الهيئة القومية للانفاق بصفتها المقترض وجى بى مورجان يوروب ليمتد بصفته المنظم الرئيسى المفوض للاولى ومؤسسات مالية اخرى محددة بصفتهم المفوضون الأصليون بمبلغ 20و 553و 630 و 885و1 يورو الموقعة بتاريخ 13/8/2020.

وتضمنت أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشان الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشان الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقعة فى القاهرة 30/9/2019.، وأيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 بشان الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22/9/2020.

وأيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق التنمية الأفريقى رقم 1/2020 المعتمد بتاريخ 14/5/2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكى.

وبعد موافقة اللجنة التشريعية بحضور الاعضاء بحسب نبيل الجمل على الاتفاقيات سيتم احالتها الى اللجان المختصة قبل ارسالها الى الجلسة العامة لمجلس النواب .



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