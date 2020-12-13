فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق بمركز قفط بمحافظة قنا

أفاد مجلس مدينة قفط جنوب محافظة قنا، اليوم السبت، عن فصل التيار الكهربائى لعدد من المناطق، اليوم الأحد، لأعمال الصيانة، وأوضحت الوحدة المحلية لمركز قفط، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بمركز قفط وهى "قفط – البارود – الشخية - كوم سخين - الظافرية - القلعة - العويضات، من الساعة 5 فجرا حتى الساعة 8 صباحا.

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وطالبت الوحدة المحلية، المواطنين بتدبير احتياجاتهم فى تلك الفترة، لافتة إلى عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.