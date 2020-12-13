أفاد مجلس مدينة قفط جنوب محافظة قنا، اليوم السبت، عن فصل التيار الكهربائى لعدد من المناطق، اليوم الأحد، لأعمال الصيانة، وأوضحت الوحدة المحلية لمركز قفط، أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن عدد من المناطق بمركز قفط وهى "قفط – البارود – الشخية - كوم سخين - الظافرية - القلعة - العويضات، من الساعة 5 فجرا حتى الساعة 8 صباحا.
اقرأ أيضًا.. إشادة برلمانية بتوافر لقاح كورونا وقرار توزيعه مجانًا.. مسعود: توقيت الوصول مهم.. والشريف: الدولة تسعى للنهوض بالمنظومة الصحية
وطالبت الوحدة المحلية، المواطنين بتدبير احتياجاتهم فى تلك الفترة، لافتة إلى عودة التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فصل التيار الكهربائى عن 7 مناطق بمركز قفط بمحافظة قنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.