أمين عام الشيوخ يستقبل نظيره بالبرلمان العراقي

استقبل المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، الدكتور سيروان عبد الله إسماعيل، الأمين العام لمجلس النواب العراقي والوفد المرافق له صباح اليوم الأحد.
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تأتي زيارة الأمين العام لمجلس النواب العراقي لمجلس الشيوخ على هامش زيارته للقاهرة، والتي جاءت بدعوة من البرلمان العربي للمشاركة في افتتاح مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.
ويضم الوفد العراقي كل من السيد سلام على مدير عام دائرة العلاقات والسيد سعد فياض مدير عام معهدالبرلماني.
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