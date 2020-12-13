أمين عام الشيوخ يستقبل نظيره بالبرلمان العراقي



استقبل المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، الدكتور سيروان عبد الله إسماعيل، الأمين العام لمجلس النواب العراقي والوفد المرافق له صباح اليوم الأحد.

النائب نبيل الجمل لـ تحيا مصر : تشريعية النواب وافقت علي 4أتفاقيات دولية جديدة للعرض علي جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل

تأتي زيارة الأمين العام لمجلس النواب العراقي لمجلس الشيوخ على هامش زيارته للقاهرة، والتي جاءت بدعوة من البرلمان العربي للمشاركة في افتتاح مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.

ويضم الوفد العراقي كل من السيد سلام على مدير عام دائرة العلاقات والسيد سعد فياض مدير عام معهدالبرلماني.

