المران الأخير .. مرض ابنة أيمن حفني توقفه عن اللعب وتشعل أدعية جماهير الأهلي والزمالك

في مرانه الأخير الذي لم يشارك به لاعب الزمالك السابق والمُعار للمقاولين "أيمن حفني"، لم يكن مُجرد غياب للاعب أو "استهتار" كما وصفه البعض، بل كانت النهاية التي كادت تُنهي مشوار اللاعب وتاريخه داخل المستطيل الأخضر، تاركا خلفه العقوبات والجزاءات، لم يرى سوى ابنته الوحيدة مرأي عينه وبصره يمكث جوارها بالمنزل بعدما اشتدت حالتها سوءا من مرض السرطان.

قرر أيمن حفني التوقف عن اللعب وعدم حضور أي مران حتى مرانه الأخير مع المقاولون الذي قرر وقف اللاعب، حتى تداولت صورة اللاعب مع ابنته المُصابة بالسرطان، طالبين لها الدعاء. لتعتصر قلوب المصريين عليها، وكيف ظل والدها بجوارها لم يخرج من منزله ولم يُبالي إلا بشفاء نجلته.

لعب "حفني" ما يقرب من ثلاثة مواسم للزمالك، ونجح في حصد أكثر من بطولة مع الفريق الأبيض، ليتم إعارته إلى نادي المقاصة ومنها إلى المقاولين.

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وخرج محمد عادل، أمس السبت، وقبل تداول صور ابنه أيمن حفني، وهو المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب، قائلاا أن أيمن حفنى لاعب غير ملتزم:" كفاية عليه كدا أرسلنا له أكثر من جواب للعودة ولا يرد على اتصالاتنا ومفيش فايدة منه وأعلم أن اللاعب الغير ملتزم سيبب أزمات باستمرار في أوضة اللبس وغيرها".