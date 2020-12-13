غدا.. وزيرة الثقافة تتابع مسرحية "سيد درويش" بمسرح البالون

تشهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، العرض المسرحي "سيد درويش"، بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، وذلك فى التاسعة والنصف من مساء غدا الاثنين، على قاعة محمود رضا بمسرح البالون بالعجوزة.

يأتى العرض فى إطار أهداف وزارة الثقافة، لتعريف الأجيال الجديدة بقامات ورموز فنية أعطت الكثير لإثراء الحياة الفنية، وهو يروى أهم المحطات الرئيسية فى حياة الغائب الحاضر الموسيقار سيد درويش، من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد.

البطولة للفنانين "محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله (غناء)، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، علاء الحريري، ياسر الرفاعي " وكوكبة أخرى من الفنانين.

ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ : وليد سعد ود.طارق دياب، مساعدو الإخراج : إيناس الشريف وتامر عثمان ومحمد العدل، مدير الإنتاج أمل حبيب ، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب.

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ويحرص البيت باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة للمسرح.