إنفوجراف.. إجراءات تنظيم الرحلات والزيارات المدرسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، مجموعة من الضوابط الهامة لتنظيم الرحلات المدرسية، مؤكدة ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب الإصابة بكورونا، منها قياس درجة حرارة الطلاب.





ويرصد الإنفو جراف التالى، الإجراءات التى وضعتها وزارة التربية والتعليم لعودة نشاط الرحلات المدرسية. واشترطت الإجراءات ضرورة تواجد زائرة صحية بكل رحلة، وتحديد قيمة الاشتراك فى الرحلة مع الالتزام بالأعداد المحددة أثناء الزيارات، والتأكد من سلامة وسيلة الانتقال.

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