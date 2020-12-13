جدة - نرمين السيد - صرح المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعى بمنطقتى مشروع إسكان دهشور و247 عمارة، إسكان اجتماعى، لضبط المخالفات وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعى.





وأوضح المهندس أشرف فتحى، أن الحملة أسفرت عن تحرير47 محضرا بمخالفات تمثلت فى تأجير أو بيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة. وطالب رئيس جهاز "حدائق أكتوبر"، المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بشغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعى مع الإبلاغ عن أى مخالفات على الأرقام 1188- 5777 - 5999)، أو التواصل مع منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على الموقع الالكترونى الخاص بالصندوق، مؤكداً استكمال تلك الحملات تباعا على جميع مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملة لضبط الوحدات المخالفة بجهاز حدائق أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.